FAP apresenta 3 benefícios que o Enem pode trazer para sua vida

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 e, desde então, sua importância passou a ser incontestável. Milhões de estudantes se preparam durante o ano inteiro para obter um bom desempenho no exame e, com isso, conseguir alguns dos benefícios que ele pode proporcionar.

Uma boa nota no Enem abre muitas portas, principalmente em programas do Governo Federal, para que pessoas conquistem o tão sonhado diploma. Confira 3 importantes facilidades que você pode conseguir, através do Enem.

Bolsa de estudos:

Com o ProUni, você pode conseguir uma bolsa de estudos. Para isso, não pode ter diploma de nível superior e deve cumprir os requisitos de renda. Além disso, seu desempenho no Enem deve ter sido superior a 450 pontos e não ter zerado na redação.

Financiar a faculdade com juros baixos:

Se você conseguiu uma nota superior a 450 pontos na média geral das provas, não zerou na redação e tem uma renda familiar bruta mensal de, no máximo, 5 salários mínimos: está apto para se candidatar ao FIES. O estudante beneficiado só precisa começar a pagar a dívida um ano e meio depois de se graduar.

Ingressar na FAP sem precisar fazer o vestibular

Se você obteve uma nota superior a 200 pontos na redação do Enem, pode ingressar em nossa instituição sem precisar fazer a prova do vestibular. Basta acessar o site da faculdade, preencher a inscrição e a FAP entrará em contato com você.

Boa sorte na prova e comece sua história de futuro na FAP!