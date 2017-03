Publicidade





Na tarde de sábado 18/03/2017 foi realizada a grande final do campeonato denominado Sobradão Setor Leste no Canelinha ( O nome Sobradão é referente a inscrição de atletas, pois os mesmos só podem ser inscritos desde que não tenham disputado o campeonato municipal, por isso o nome Sobradão ), e a equipe mandante da decisão abriu 2×0, sofreu o empate e a virada, pois o Assentamento Edimilson Pastor reagiu e marcou 4 gols na segunda etapa, porém o Canelinha fez o terceiro, e o seu torcedor que estava em grande número voltou a sonhar.

Faltando poucos minutos o placar estava a favor do adversário, mas o Canelinha foi a luta em busca da reação, e quando tudo parecia resolvido fez também o quarto gol, fechando o placar em 4×4 e levando a decisão para as penalidades.

Ainda com a forte chuva que desde a primeira etapa caía no Distrito, veio a temida disputa de pênaltis, 3 cobranças para cada equipe, e o Canelinha teve 100% de aproveitamento e ficou com a taça após fazer 3×2 da marca “fatal”. O fato que chamou a atenção não foi só a “chuva de gols”, mas também a chuva que caiu, e mesmo assim o jogo não perdeu o brilho, e o torcedor permaneceu ali até que saísse o campeão.

O campeão recebeu troféu e uma quantia em dinheiro, o vice-campeão também faturou um troféu e uma quantia em dinheiro, foram premiados também o melhor jogador da final, guarda metas campeão e vice-campeão e o artilheiro.