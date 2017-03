Publicidade



Um foragido da Justiça de 34 anos foi preso suspeito de ameaçar uma mulher de morte, na noite do último domingo, (26), no Bairro Cuniã, em Porto Velho. Conforme o registro policial, a vítima relatou que o crime de ameaça ocorreu depois do acusado ir até a casa dela. Conforme a Policia Militar (PM), o homem estava fugido da Colônia Agrícola Penal. De acordo com o boletim de ocorrência, após acionar a PM até a residência onde mora, a vítima informou que o homem estava foragido e que, na noite de domingo, ele foi até a casa dela. Na ocasião eles começaram uma discussão e o foragido fez várias ameaças de morte contra a mulher. Com medo, a mulher saiu da residência com o filho e foi para a casa da mãe. Após abordagem da polícia, o homem confessou que estava foragido da Colônia Agerícola Penal. Diante dos fatos, a guarnição fez o deslocamento até a unidade prisional e confirmou que o suspeito havia fugido do local no dia 25 de fevereiro deste ano. Depois da confirmação, a PM deu voz de prisão ao foragido e o encaminhou à Central de Polícia, em Porto Velho.

Fonte: G1