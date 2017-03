Publicidade



Um jovem de 19 anos, foragido do sistema prisional, foi preso na tarde desta terça-feira (21), ao tentar roubar dois livros e um porta-moedas na Biblioteca Municipal Francisco Meireles, na Rua José Bonifácio, em Porto Velho.

A tentativa de furto, segundo a polícia, aconteceu por volta das 13h20. De acordo com boletim de ocorrência, uma funcionária da biblioteca, responsável direto pelo setor de leitura infanto-juvenil, conta que saiu da sala para resolver um assunto e, quando voltou, flagrou o suspeito mexendo na bolsa dela.

Assustada, a mulher retornou e acionou a vigilância do local. Ao voltar para a sala, ela conta que viu o suspeito se desfazer de dois livros, que estavam dentro da calça dele, e do porta-moedas, jogando-os atrás de uma prateleira que tem no local.

A vigilância da biblioteca manteve o suspeito detido até a chegada da Polícia Militar. O rapaz confessou a tentativa de furto e foi encaminhado à Central de Polícia. Segundo a funcionária da biblioteca, o rapaz já esteve na instituição outras vezes, sempre em atitude suspeita.

Fonte: G1