Durante a manhã do último domingo (16) um trabalhador terceirizado caiu de um poste de energia após receber uma descarga elétrica durante uma manutenção na rede elétrica. O incidente aconteceu na Avenida Sete de Setembro, no centro de Espigão do Oeste.

De acordo com informações o homem era funcionário da instaladora São Luiz que presta serviços para a Eletrobras, ele sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de aproximadamente 9 metros. A vítima acabou caindo sobre um colega de trabalho que ficou ferido com um corte no rosto.

O homem foi socorrido com vida até o hospital por uma guarnição da Polícia Militar.