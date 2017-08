8. 06/08/17 – Vias de Fato no Bairro Jorge Teixeira

A guarnição de serviço se deslocou até o local citado pois em contato com os envolvidos, o sr J.R.R. informou que sua vizinha o agrediu chegando a lhe lesionar na cabeça (testa), que em contato com a sra S.A. nos relatou que mora ao lado do J.R.R. e que ele sempre oferece dinheiro para sua filha ficar com o mesmo, e que na tarde de hoje estava ausente e ao chegar em casa.

Sua filha relatou que estava em frente a sua residência quando foi assediada novamente pelo envolvido J.R.R. que ofereceu a quantia RS 100(cem) reais para que ela ficasse com ele, que a sra S.A. foi conversar com o J.R.R para saber dessa situação, momento em que ele já estava com uma faca tipo peixeira de 20cm e cabo de borracha na mão quando foi ao seu encontro, e ela percebeu que ele estava muito embriagado, que ela tirou a faca da mão do J.R.R. e jogou no chão, assim os dois caíram ao solo havendo agressões mútuas, que populares apartaram a briga.

Foi constatado lesões na cabeça e na mão direita do J.R.R. Foi solicitado o atendimento da ambulância municipal onde o J.R.R foi encaminhado para o HPS que ficou aos cuidados médicos, que a sra S.A. e sua filha foram apresentados na UNISP. Informo que também foi apresentada a referida faca.