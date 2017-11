Garotinhas que foram queimadas e espancadas em Rolim de Moura precisam de ajuda para custear tratamentos

A família das crianças encontradas no domingo dia 29/10/17, com várias lesões na cabeça e toda queimada abandonadas em uma representação na Linha 180 Norte, Km 6, no município de Rolim de Moura-RO.

Tendo como o agressor o amante da mãe que foi assassinada. Está precisando de ajuda financeira para se mantiver fora do Hospital Cosme Damião em Porto Velho e para comprar (cremes e gels) para a recuperação melhor das duas crianças que estão com queimaduras de 2° grau em mais de 40% de seus corpos. ” A família não esta reclamando do hospital em Porto Velho Cosme e Damião e segundo o avô o hospital está atendendo muito bem a família, e não está faltando medicamento nenhum no hospital , mas ajuda que ele precisa é para se manter na capital Porto Velho.

A família é carente e necessita da colaboração e fraternidade de todos que puder ajudar nesta batalha pela vida e recuperação das duas meninas.

Esta ajuda é para família se manter em Porto Velho, pois tem muito gasto com ficarem lá com transporte alimentação esta ajuda é para se manterem fora do hospital Quem puder ajudar com qualquer quantia, pode depositar na seguinte conta bancária:

Banco do Brasil

Agência 2292-6

Conta Poupança 12321-8.

MARGARIDA BATISTA DE JESUS.