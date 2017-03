Gerente da Caixa Econômica de Espigão do Oeste, fala sobre o saque do FGTS

Publicidade



Na manhã de hoje (13) a equipe do Portal Espigão/Mega96,9FM, esteve na agência da Caixa Econômica Federal (CEF) em Espigão do Oeste, para entrevistar a gerente local e sanar dúvidas a respeito do saque do FGTS de contas inativas.

A senhora Maria da Conceição Figueira conversou com a reportagem e falou do atendimento oferecido a sociedade.

No último sábado a agência abriu das 09h às 15h e durante todo o período o antedimento foi considerado normal, foram realizados 120 atendimentos.

Horário de Atendimento

A agência funcionou hoje em horário diferenciado, abrindo as 08h e fechando às 14h, ou seja 2h a mais que o expediente bancário normal, amanhã (14) o funcionamento deve ser em horário diferenciado também.

Consulta a contas inativas

Pela internet é possível fazer a consulta e saber se tem valores a receber de contas inativas do FGTS. ( Consulte aqui )

O prazo final para acesso ao saque e saldo vai até o dia 31 de julho. Confira abaixo a tabela completa.

Trabalhadores nascidos em Início Janeiro e fevereiro a partir de 10/03/2017 Março, abril e maio a partir de 10/04/2017 Junho, julho e agosto ??a partir de 12/05/2017 Setembro, outubro e novembro a partir de 16/06/2017 Dezembro a partir de 14?/07/2017

Ouça a entrevista completa na íntegra com a repórter Fran Pandilha.