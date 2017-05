Publicidade



O governador Confúcio Moura foi incisivo ao cobrar dos pais que os filhos sejam melhor educados em casa antes de entrar para a vida estudantil. O apelo ocorreu nessa quinta-feira (27), durante a inauguração da Escola Estadual Quitéria de Oliveira, no distrito de Bom Futuro, em Ariquemes.

“Escola é um templo de conhecimento. Menino aqui tem que vir para aprender conteúdos didáticos e boas práticas. Aqui não é lugar para brigas e tampouco desrespeito ao professor”, enfatizou o governador.

Com capacidade para 700 estudantes dos ensinos fundamental e médio, a Quitéria de Oliveira abriu as portas à comunidade com a proposta de impor uma gestão democrática em participação ativa da direção e da comunidade. O distrito de Bom Futuro é conhecido por ser uma região violenta motivada pela extração de minério no garimpo Bom Futuro.





“Quero ver esses meninos daqui estudando, praticando esportes e artes. Quero vê-los cidadãos”, disse o governador, classificando que é inadmissível brigas.

Caso ocorra esse tipo de indisciplina, Confúcio Moura determinou policiamento na escola. “Estarei atento e vigilante”, disse o governador, que também entregou um ônibus zero quilômetro para atender às demandas da escola.

Aos 14 anos de idade, Mateus Santos de Oliveira e Saimon Freire Domingos estudam na mesma sala do 8° ano. “A escola ficou bonita, ampla e tem salas refrigeradas. O que o governador disse é importante. Precisamos mesmo modificar hábitos”, disse Saimon. “Aprendemos a lição”, ponderou Mateus Santos.

A diretora da escola, professora Luziana Sabará, agradeceu ao governador pelos investimentos na área escolar e pelas orientações repassadas regularmente sobre gestão.

Ainda no ato inaugural, o secretário adjunto da Educação, Márcio Félix, classificou a educação como transformadora de pessoas.