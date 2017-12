Governador Confúcio Moura antecipa feriado de instalação de Rondônia do dia 4 para o dia 2 de janeiro de 2018

Em decreto de número 22.484, publicado nesta terça-feira (19) no Diário Oficial do Estado, o governador Confúcio Moura antecipou para o dia 2 de janeiro de 2018 o feriado do dia 4, referente à instalação do estado de Rondônia.

O estado foi criado no dia 22 de dezembro de 1981, mas foi instalado em 4 de janeiro de 1982. O decreto de transferência do feriado cita os serviços essenciais que não podem parar as atividades, como delegacias e hospitais, portanto não inclusos no dispositivo legal.

Com a decisão do governador, o final de semana de comemorações de ano novo, será com descanso prolongado de quatro dias, iniciando no sábado (31/12), e se estendendo até terça-feira (2/1). As atividades da administração estadual serão retomadas na quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018.

Confira a publicação

Comentários