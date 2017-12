Governador Confúcio Moura firma Pacto pela Aprendizagem em São Miguel do Guaporé; meta é transformar município em referência

‘‘Todos nós temos um compromisso com São Miguel do Guaporé. Daqui a três anos o município será referência em educação. A salvação do Brasil pode começar por aqui. Podem contar conosco ou vai ou racha. Está selado o pacto’’, disse o governador em Rondônia Confúcio Moura durante a solenidade realizada ontem (7) e que marcou o Pacto pela Aprendizagem em São Miguel do Guaporé.

De acordo com coordenador regional de Educação de São Francisco e São Miguel do Guaporé, José Maurício de Carvalho, o município possui 2.314 alunos na rede estadual de ensino distribuídos em quatro escolas e 3.315 alunos na rede municipal em 12 escolas. A nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental está entre 4 a 4,5 e do Fundamental 2, entre 4,5 a 5, quando segundo o coordenador o ideal seria 6.

Melhorar esses índices a partir de agora é um compromisso do governo de Rondônia e da prefeitura de São Miguel do Guaporé. ‘‘Nós identificamos que eles têm bons indicadores, está faltando os alunos aprenderem mais e o objetivo desse pacto é dar condições para que São Miguel possa de destacar no cenário estadual’’, afirma a diretora geral de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Angélica Ayres.

Durante o encontro, o governo de Rondônia compartilhou boas práticas desenvolvidas no Estado que podem ser aplicadas no município. Entre elas o secretário de Educação Valdo Alves apontou o projeto Amigos Voluntários do Educando que teve início este ano nas escolas estaduais.

Atualmente 247 voluntários estão ativos e auxiliam na alimentação escolar, na limpeza e também como educadores sociais nas mais diferentes áreas de saberes. ‘‘As políticas públicas do Estado estão sendo alinhadas com a dos municípios. Investimentos estão sendo feitos e nós vamos compartilhar o que Estado faz com os municípios’’, disse.