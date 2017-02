“Só a educação salva. A escola sozinha não garante a educação integral das crianças, é preciso que todos, especialmente as famílias, se envolvam no processo para o futuro tão sonhado por nós, que é o de um mundo justo e melhor para se viver”. A declaração foi feita pelo governador Confúcio Moura no sábado (18), no município de Cujubim, durante a solenidade de entrega de 10 ônibus para o transporte escolar.

Na ocasião, Confúcio conclamou o apoio das famílias para uma cruzada contra o avanço da violência por meio da educação. Para o governador, somente a união entre as famílias, os organismos sociais, as escolas e os governos é possível mudar o atual cenário.

“No que se refere à educação de uma criança, todos somos agentes ativos: escolas, meios de comunicação, organismos sociais, mas é a família que faz germinar na criança os conceitos de respeito ao próximo, disciplina, limites e autoestima. Tudo começa com a família, educar e orientar os filhos, e na escola vem o suporte pedagógico e um reforço à educação na questão moral e ética dos alunos”, disse.

Sobre políticas públicas na educação, Confúcio citou a história do presidente da Argentina, Domingos Faustino Sarniento, escritor, que assumiu o País em 1968, com 82% da população analfabeta. Porém, com forte investimento, contratação de professores e treinamentos, em seis anos reduziu o índice para 1.8 %.

Outro exemplo mencionado por Moura foi Cuba, um país pobre, entretanto, onde o índice de analfabetismo é zero.

“O nosso País é imenso e rico, e tem 14 milhões de analfabetos e não sei quantos outros que sabem ler muito mal. Isso é vergonhoso para o nosso País. Se quisermos salvar o Brasil, é através da educação com qualidade. Não é ficar brincando de educação”, ressaltou Confúcio, completando que “o sonho que eu tenho é grande na área da educação”.