Em um vídeo divulgado através do seu Facebook, o governador Confúcio Moura anunciou que em breve pretende criar um órgão chamado Superintendência do Patrimônio do Estado.

Confúcio pergunta aos internautas o que seria melhor, voltar o ITERON (INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DE RONDÔNIA) , ou criar a Superintendência, que seria mais inovador e menos oneroso para Rondônia, “eu confesso que tenho medo de autarquias em Rondônia, a maioria das autarquias é uma anarquia, autarquia rima com anarquia e bagunça” disse o Governador.

Com a criação da Superintendência, Rondônia iria economizar com despesas como carro, diárias, aviões e etc, a nova repartição além regularizar as terras urbanas e rurais, cuidará também do patrimônio das secretarias ( carros, imóveis, computadores e outros bens do Estado.).

Ao final Confúcio Moura disse que aceita sugestões e ideias a respeito do assunto, veja abaixo o vídeo na íntegra.