Governo apresenta na Assembleia Legislativa a versão final do programa Rondônia mais segura

O governo apresentou quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa a versão final do programa ‘Rondônia mais segura’. As ações contínuas de prevenção, debatidas com a população em 22 municípios e especialistas do setor durante sete meses, contribuirão para que o Estado suba mais sete posições no ranking das regiões com menores índices de violência em 2018. Ocupa atualmente a 14ª posição.

Os principais eixos do programa foram apresentados pelo secretário da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel Lioberto Caetano, na reunião da Comissão Geral da Assembleia Legislativa quarta-feira (6) com a participação de especialistas do setor e de representantes de vários órgãos do governo e da população.

Na reunião foram discutidas as estimativas de receitas e fixação de despesas orçamentárias para o setor no exercício de 2018. Acompanharam os debates o vice-governador Daniel Pereira, representantes das Secretarias da Casa Civil, Planejamento, Fazenda, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado e vários deputados.

O Programa “Rondônia Mais Segura”, elaborado por uma empresa de consultoria a partir das propostas apresentadas nas audiências públicas com a sociedade em 22 municípios, examinou também “ideias” de 18 órgãos públicos, duas autarquias e uma empresa de consultoria durante sete meses.

São ações contínuas de prevenção e combate às causas da criminalidade independente do partido que esteja no governo.

As ações serão desenvolvidas em vários eixos, dentre os quais mobilização estratégica da sociedade, gestão da informação e inteligência, articulação com a rede de parcerias e gestão e governança integrativa.

Segundo o secretário Caetano, não se combate a violência somente com policiamento nas ruas. É necessária uma mudança de consciência da própria população para que a prevenção seja intensificada desde o ambiente familiar até as escolas.