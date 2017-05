Publicidade



O Ministério do Desenvolvimento Social iniciou o processo de recadastramento de 11 milhões de famílias do Cadastro Único para os programas sociais. Serão convocadas as famílias que estão há mais de dois anos sem atualizar o cadastro.





A coordenadora do Ministério de Desenvolvimento Social, Ana Gabriela Sambiase, afirma que as famílias que apresentarem divergências nas informações de renda também devem se recadastrar.

O recadastramento também pode evitar fraudes. Segundo o ministério, hoje são 27 milhões de famílias cadastradas no governo e que o número de fraudes não chega a 3% do total.

Cerca de quatro milhões de famílias convocadas são beneficiárias do bolsa família. O Cadastro Único também dá acesso há mais de 20 programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada, a tarifa especial de energia elétrica, o ENEM e o Minha Casa e Minha Vida.

A convocação para o recadastramento do Cadastro Único será realizada de forma escalonada, para não sobrecarregar as prefeituras.

As famílias serão informadas por cartas ou no extrato bancário do bolsa família. Mas também podem procurar a qualquer momento os postos de atualização nas prefeituras.