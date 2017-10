Governo de Rondônia dá incentivo para realização da 1ª Festa do Peixe que acontece neste sábado e domingo em Espigão Do Oeste

Neste sábado, 28, a partir das 20h, e domingo, 29, das 8h às 20h, a prefeitura de Espigão do Oeste com apoio do Governo de Rondônia realizará a 1ª Festa do Peixe. O evento que terá almoço beneficente ao asilo São Vicente e música ao vivo com a dupla Toninho e Skyter Viola, será na Feira Municipal do Produtor Rural.

Desde 2011 o município de Espigão do Oeste tem mostrado interesse na atividade piscícola e com assistência da Emater-RO tem buscado caminhos para o desenvolvimento de ações voltadas à atividade. “Os produtores de peixe da região de Espigão do Oeste obtiveram uma produção de 300 toneladas na safra de 2016”, disse a zootecnista Cristiane Abid Mundim, gerente da Emater local.

Com o crescimento da atividade na região, sentiu-se a necessidade de criar uma entidade capaz de atuar em defesa aos interesses sociais, econômicos e ambientais dos piscicultores. Assim foi criada Associação Rural dos Piscicultores de Espigão do Oeste (Aspeo), que conta hoje com 91 associados.

A entidade também tem contribuído para a comercialização da produção. O pescado produzido está sendo comercializado na região e muitos piscicultores já estão inseridos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Somente neste ano de 2016 foram comercializadas através do PAA com distribuição às entidades filantrópicas, 6,5 toneladas de pescado. Com incentivo do PNAE, das escolas existentes no município introduziram a polpa de peixe na merenda escolar com cardápio variado como: macarronada, risoto, escondidinho de pescado e tortas entre outros pratos.

O pescado de Espigão do Oeste e região também passa pela agroindústria. Pelo menos uma vez por semana, a polpa de peixe consumida é produzida na Piscicultura e Agroindústria Pirarucu, de propriedade de Edio Aparecido Barbosa, localizada no quilômetro 14 da Linha Pacarana. A agroindústria também recebeu incentivo do governo estadual, através do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola (Prove), e já conta com o selo de inspeção municipal (SIM).

O superintendente de Desenvolvimento Estadual, Basílio Leandro de Oliveira, o Governo de Rondônia não mede esforços para o desenvolvimento para criação de peixe em cativeiros para manter o estado como o maior produtor de peixe de água doce do país.

“Quero agradecer ao Governo de Rondônia por nos apoiar nessa empreitada que vai contribuir para mostrar a nossa potencialidade na produção de peixe”, disse o vice-prefeito de Espigão do Oeste, Waltinho Lara.

A 1ª Festa do Peixe e uma realização da prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da secretaria municipal de Agricultura (Semagric), juntamente com o Governo de Rondônia, através da Emater/RO e teve investimento de R$ 80 mil, custeado pela Superintendência de Desenvolvimento com recursos do Fundo de Investimento de Apoio à Indústria (Fider).