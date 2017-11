Governo de Rondônia faz distribuições de testes rápidos de HIV para municípios desenvolverem ações

O governo do estado de Rondônia enviou para as seis regionais mais de 2.240 kits de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B (HBV) e Hepatite C (HCV). Segundo a coordenadora estadual de Infecção Sexual Transmissível (IST) da Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa), Gilmarina Silva Araújo, a Agevisa encaminha os kits para as regionais, que por sua vez faz a distribuição aos municípios de sua jurisdição.

Gilmarina Silva explicou que o governo do estado apenas faz a distribuição dos testes rápidos aos municípios, mas quem desenvolve as ações são os gestores municipais, por meio da atenção básica. “Esses testes são muito utilizados nas unidades de saúde nos exames de pré-natal”, explicou a enfermeira.

Inicialmente a gestante faz o teste rápido, que funciona como triagem, se tiver necessidade são feitos os exames complementares. Mas também existem as demandas espontâneas, onde qualquer pessoa que queira fazer o teste rápido tanto para HIV, Sífilis, Hepatite B (HBV) e Hepatite C (HCV), basta procurar uma unidade de saúde de seu município e solicitar o exame.

A coordenadora estadual explica que em todas as unidades de saúde tem profissionais capacitados para realizarem os testes. De janeiro a setembro deste ano em todo o estado, 236.375 pessoas fizeram o teste rápido de HIV, 147.675 de Sífilis, 160.750 de Hepatite B e 171.275 fizeram testes de Hepatite C, totalizando mais 700 mil testes.