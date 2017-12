Governo de Rondônia fecha o ano com pagamento dos servidores em dia e lança calendário salarial 2018

Para fechar o exercício de 2017, o Governo de Rondônia cumpre com o calendário salarial e paga a segunda parcela (50%) do 13º salário dos servidores do estado nesta sexta-feira (15). A primeira parcela foi paga no dia 30 de junho, adiantando aos servidores a metade do valor total da gratificação natalina.

No dia 22, o funcionalismo estadual amanhece com o salário do mês de dezembro em sua conta, conforme o compromisso do governador Confúcio Moura em manter o pagamento salarial dentro do mês trabalhado, uma somatória de mais de R$ 500 milhões, entre a folha de novembro já paga no último dia 28, a folha de dezembro e a outra metade do 13º salário.

O secretário de Finanças (Sefin), Wagner Garcia Freitas, diz que a intenção também é, além de valorizar os servidores, estimular a economia regional. “Estamos pagando antecipadamente esse dinheiro porque o que queremos é que ele circule aqui no estado, antes das pessoas viajarem e irem fazer compras fora de Rondônia. Queremos um Natal bastante farto, alavancando a nossa economia”.

A administração estadual reafirma o compromisso de pagamento dos salários dentro dos meses trabalhados em 2018. “A situação não está fácil para nenhum estado. São 12 estados atrasando salários e pagando parcelado, e outros não pagaram ainda nem o 13º de 2016. Nós não temos liquidez nem margem para aumentar ou criar novas despesas, mas a folha está dentro do que podemos pagar e nós vamos continuar mantendo o compromisso com os nossos servidores”, declara Wagner.

O calendário salarial de 2018 já foi fechado e o primeiro pagamento dos servidores estaduais no ano novo será no dia 26 de janeiro. Os dias de pagamento dos meses seguintes variam entre 26 e 30, conforme a tabela assinada pelo secretário da Sefin (veja imagem acima), que já garante a primeira parcela do 13º de 2018 para o dia 30 de junho.

