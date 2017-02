Com o objetivo de auxiliar e prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes em Rondônia, o governo estadual lançou nesse domingo (19), em parceria com as 52 prefeituras, Conselhos Tutelares, Ministério Publico Estadual, Rede Municipal de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a campanha internacional “Não Desvie o Olhar”. A mobilização, coordenada pela através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), destacou o Disque 100 como o principal canal de recebimento de denúncias sobre violações de direitos humanos do governo federal, além dos conselhos tutelares.

A campanha tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e denunciar casos de violação de direitos das crianças e adolescentes neste período de grande movimentação turística no Brasil. A proposta é mobilizar parceiros da rede governamental e não governamental de proteção e da sociedade geral, bem como, lideranças e artistas envolvidos com o carnaval para adesão e divulgação da campanha.

Segundo o secretário municipal da Assistência Social e da Família do município de Porto Velho, Claudir Rocha, a exploração sexual infanto-juvenil é um problema de proporções globais. “Isso não é uma causa de uma cidade, de um estado ou apenas do Brasil. É de todos nós. Ou assumimos desta forma ou perderemos essa guerra de combate à violência contra as crianças e os adolescentes”, afirmou.

A proposta é trabalhar com a identificação visual da campanha com banners, leques, na TV, rádio, cartaz e distribuição de panfletos com o slogan “Disque 100” em eventos de grande concentração de pessoas. Em Porto Velho, as equipes coordenadas pela Seas saíram para a rua a fim de conscientizar os brincantes através das abordagens. Além dos eventos carnavalescos que estão na rota da equipe, rodoviária, aeroporto, Espaço Alternativo também fazem parte da meta.

O procurador do Trabalho, Marcos Cutrim, lembrou que esta ação tem uma importância imensa, pois depende exclusivamente de cada um de nós. “Essa campanha é um ponta pé inicial para as políticas da criança e adolescente no ano. Com essa campanha, conseguimos unir forças, potencializar e dá eficácia para que o cidadão fique atento, e que não só o governo tenha essa preocupação, mas que também o cidadão ajude ligando no número disponibilizado para que sejam realizadas estas denúncias”, disse.

A secretária Hérika Fontenele afirmou que em Rondônia o lançamento da campanha mostra o comprometimento do governo e todos os órgãos e instituições envolvidos na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. “Estaremos atuando em um período que se registra o crescimento de denúncias de violações de direitos”, destacou.

Segundo ela, além do governo, é muito importante que a sociedade civil também se engaje na campanha, denunciando os casos de exploração sexual. “Precisamos da participação de todos”, reforçou.

O evento de abertura da campanha contou com vários parceiros, como a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtran), Detran Rondônia e a Superintendência Estadual de Políticas Sobre Drogas (Sepoad). Ao final houve aula de zumba com a Gin Gkelly

RIBEIRINHOS

O Barco Deus é Amor, que atende aos ribeirinhos que trabalham com a agricultura familiar através do programa de Política de Segurança Alimentar e Nutricional da Seas, também levará material de apoio a partir desta segunda-feira (20). “Intensificar a campanha é a nossa meta”.