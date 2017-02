Em menos de 40 dias o governador, Confúcio Moura assinou ordens de serviço para a construção de quatro pontes de concreto. A primeira foi dia 14 de janeiro para a construção da ponte no rio Jamari, na BR-421 na saída de Ariquemes para os municípios de Monte Negro, Campo Novo e Buritis. A nova plataforma com 120 metros tem importância estratégica para a interligação dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim até a região de Ariquemes e demais municípios do Vale do Jamari, com a utilização da Estrada Parque. Neste projeto serão investidos R$ 5,2 milhões.

Quinze dias depois o governador assinou autorizações para a construção das pontes nos rios Santa Cruz (45 metros) e Araras (30 metros), na BR-435 (antiga RO-399), no acesso ao município de Pimenteiras. Nas duas pontes serão investidos R$ 2,5 milhões. Nessa quinta-feira (16), foi a vez da ponte no rio Urupá, em Ji-Paraná, na RO-135, com 150 metros de extensão, na qual serão injetados mais R$ 6,3 milhões de recursos próprios do governo de Rondônia.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, destacou que as obras das pontes dos rios Jamari, Santa Cruz e Araras já foram iniciadas, e o DER cobrará a mesma agilidade agora em Ji-Paraná. “Em menos de 40 dias o governador autorizou a construção de 345 metros de pontes de concreto em rodovias estratégicas para o desenvolvimento de Rondônia, com investimento de quase R$ 15 milhões”, observou o diretor.

A atual ponte de Ji-Paraná permanecerá no local para passagem de ciclistas e pedestres, enquanto a nova será construída ao lado.