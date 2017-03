Publicidade



Um grupo de cerca de 20 pessoas se reuniu no Espaço Alternativo no fim da tarde deste domingo (26), em Porto Velho, em um ato pacífico de apoio à Operação Lava Jato, que completou três anos neste mês, e contra a corrupção no país.

O movimento foi organizado pelos grupos Movimento Brasil Livre (MBL) e o grupo Gigantes da Pátria. Os manifestantes começaram a chegaram ao Espaço Alternativo por volta das 17h.

Um dos organizadores, Joel Auzier, falou sobre a importância de estar presente no ato. “Somos apartidários. O que nos move é a indignação pela impunidade que há no país. Com certeza o volume de pessoas é sempre bom, mas o que realmente não estamos focando é na quantidade de pessoas. Queremos mostrar que não estamos mortos ou apáticos ao que se refere à corrupção” disse.

Para a funcionária pública Nadir Sousa, que motivou o filho a estar no protesto, chegar no local e ver a quantidade de pessoas presentes foi desanimador. “Eu vim porque estou insatisfeita de como está o Brasil e a política. O que me moveu a estar aqui foi essa revolta! Mas eu fiquei realmente decepcionada ao ver que a população não aderiu esse movimento. Pois em outros lugares no país, todos saíram de suas casa e aqui, não”, contou indignada.

O comerciário Audézio Bitencout Emerick, de 58 anos, explica que a única forma de mostrar a insatisfação contra a corrupção é por meio de protestos.

“Quando se trata de carnaval, milhares de pessoas saem de suas casas, nada contra a festas, mas até onde ela mudará o país? Os nossos líderes políticos acham que podem fazer o que quiserem e esquecem de lutar a favor do povo. A única forma de demostrar minha insatisfação é saindo da minha zona de conforto e estando aqui”, contou.

Fonte: G1