A expectativa é de que a procura cresça na última semana antes da Páscoa, que este ano será comemorada no dia 16 de abril.

“Certamente os clientes vão procurar na última semana. É sempre assim. O brasileiro sempre deixa para comprar na última semana, mas quem compra por último acaba não aproveitando as novidades e os preços mais acessíveis”, diz.

Para atender o público infantil e tentar vender mais unidades antes da Páscoa, a proprietária de uma loja franqueada, Silvana Bortolotti Carvalho, investiu em uma linha com variedades em brinquedos. A procura, segundo ela, tem sido grande.

“Tínhamos chocolates que vinham acompanhados com kit de maquiagem para as meninas e com menos de duas semanas já se esgotaram. Mas ainda temos muitas opções para agradar crianças e adultos”, garante.

Silvana afirma que os preços dos ovos são acessíveis a todos. Na loja é possível encontrar ovos de Páscoa de R$ 15,90 a R$ 269. Para a gerente, as vendas devem aquecer na semana que antecede a data.

“Como somos uma loja especializada, nossas vendas têm sido muito boas. Mas acredito que esse número cresça na última semana, atingindo mais de 60% das vendas”, comenta.

Clientes antecipados

Isabela Cristaldo é personal trainer e gerente de uma academia e procura sempre agradar os alunos com brindes.

“Já estou de olho no preço dos ovos de páscoa para presentear meus alunos porque eles merecem e as opções são muitas, estou até em dúvida de qual levar”, conta a personal.

A dona de casa Vânia da Cruz se adiantou para garantir o ovo de páscoa da pequena Maria Heloísa, de 9 anos. Segundo Vânia, a filha gosta mais dos brindes do que do chocolate.