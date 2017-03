Em vídeo divulgado pela TVJornet, o diretor geral do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata, acusa de forma contundente a deputada Marinha Raupp (PMDB) de atrapalhar o bom andamento das obras do Hospital de Câncer da Amazônia.

Segundo o Henrique Prata, Marinha Raupp e o Secretário de Saúde do Estado o senhor Williames Pimentel, estariam agindo de forma contrária aos interesses do Hospital de Câncer da Amazônia.

Veja abaixo o vídeo com as declarações de Henrique Prata, Diretor do Hospital de Câncer de Barretos.



Marinha Raupp

Através de grupos de Whatssap, circula essa nota que pode ser de deputada Marinha Raupp, não foi possível atestar a veracidade da nota ainda, uma vez que foi disponibilizado o e-mail oficial do site e, nada foi enviado até o momento. Segue nota da rede social

Amigos

Eu Dep Federal

Marinha Raupp

Sempre APOIEI

APOIO

APOIAREI o,

HOSPITAL DE CÂNCER DA AMAZÔNIA

REAFIRMO meu compromisso

Em prol da nossa população, que na hora mais difícil de suas vidas, quando precisa buscar tratamento, quase sempre precisa se deslocar para Barretos.

Por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico de câncer faz toda família sofrer.

O cuidado e o tratamento dos pacientes e seus familiares deve ser pautado pela verdade e respeito.

Por isso, Reassumo meu compromisso em

conseguir junto ao Ministério da Saúde o

*CREDENCIAMENTO DO

HOSPITAL DE CÂNCER DA AMAZÔNIA* em nossa capital-Porto Velho no nosso querido

Estado de RONDÔNIA.

Sempre defendi que o PACIENTE DA DOENÇA DO CÂNCER ,tem que ter o DIREITO de se tratar perto da FAMÍLIA