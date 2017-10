Homem agride esposa para poder ver mensagem de celular em Porto Velho

O caso, registrado como lesão corporal, com agravante de violência doméstica, aconteceu no início da tarde desta quinta, na Rua Antônio Maria Valência, bairro Aponiã, na Zona Norte da capital.

A suposta vítima, que, segundo registro de ocorrência, apresentava lesão na testa, no nariz e mão esquerda, contou à PM que foi agredida com soco no rosto devido ciúmes do marido.