Homem ameaça cortar pescoço da esposa após combustível do carro acabar

Margno C. T., de 36 anos, foi preso no início da noite desta terça-feira (21) após ameaçar matar a própria esposa, uma mulher de 31 anos, por não ter gasolina no carro dela. O fato aconteceu na residência da vítima no Bairro Socialista, na Zona Leste de Porto Velho. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em casa quando seu esposo saiu com seu veículo que estava com pouca gasolina e ficou no meio da rua. Com raiva, o homem retornou e ameaçou matar a esposa com um facão dizendo que iria corta sua cabeça. Ele ainda xingou a vítima com vários palavrões.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local o homem estava deitado e a vítima informou onde o facão estava. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

Na delegacia, a vítima contou ainda que seu esposo é usuário de drogas e não é a primeira vez que é ameaçada de morte.