Homem é atropelado e morto a tiros

U m homem identificado como Aldaberto Assis de Menezes, 54, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (20) na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações, a vítima transitava em uma motocicleta na companhia de um carona, quando foi atropelada propositalmente por um carro modelo Gol. O motorista desceu e efetuou vários tiros. O baleado morreu na hora. O suspeito, Eduardo M. N., 34, foi detido nas proximidades por uma equipe da PM do Orgulho do Madeira, composta pelo Al. Cb Burg, SD PM Lucas Silva e Mauricléia.

Ele alega que estava sendo ameaçado pela vítima devido uma desavença antiga. O outro ocupante da moto não foi alvejado e permaneceu no local. Um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo três deflagradas foi apreendido com o autor do crime. Aldaberto tinha passagem pela polícia e a moto que conduzia estava com a placa adulterada e chassi raspado.