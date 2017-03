Publicidade



Um homem de 30 anos foi encontrado morto com um corte na garganta na quarta-feira (22), nos fundos de uma casa localizada em Alta Floresta do Oeste (RO), na região da Zona da Mata. O proprietário da casa foi levado para a delegacia para prestar informações sobre o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a central de operações da Polícia Militar (PM) recebeu ligações anônimas informando sobre um homicídio em uma casa localizada no Bairro Princesa Izabel.

Uma guarnição foi enviada para verificar a denúncia e ao chegar no local, os policiais encontraram um homem de 28 anos. Quando questionado se havia algo de errado na casa, ele disse que não.

Diante da afirmação, foi pedido autorização ao homem para que fosse feita uma averiguação no interior do imóvel. Após realizar buscas no local, foi encontrado nos fundos da casa, um corpo coberto por lençol, já sem vida e com um corte no pescoço.

Ao ser questionado novamente sobre o corpo, o proprietário da casa disse que não sabia de nada. No quintal foi encontrada uma faca com manchas de sangue encostada em um pé de árvore. Após o trabalho da Perícia Criminal, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. O dono da casa foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar informações sobre o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: G1