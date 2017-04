Segundo consta no Boletim de Ocorrência, uma testemunha acionou a polícia, após ter avistado um corpo caído no quintal de uma residência próximo a sua casa. Os policiais foram até o local, e após confirmarem a presença do corpo, pediram auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros que apesar de terem comparecido no endereço, apenas puderam comprovar o óbito.