Um homem de 37 anos foi atingido com cinco golpes de faca, no último domingo (26), em Cujubim (RO), na região do Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi esfaqueada por dois suspeitos e em seguida correu até a casa de um amigo para pedir socorro. O homem não soube informar a identidade dos suspeitos e a Polícia Civil investiga o caso.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram solicitados a comparecer em uma residência na Avenida Tucano, pois no local havia uma vítima esfaqueada.

Ao chegar no imóvel, os militares se depararam com homem caído no chão com algumas perfurações e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para prestar os primeiros socorros ao homem. Em seguida o homem foi levado até o Hospital Municipal.

Na unidade hospitalar de Cujubim foi constatado que a vítima apresentava cinco perfurações causadas por faca, sendo dois golpes nas nádegas, um no lado esquerdo do ombro, um no abdômen e outro na mão direita.

Ao coletar as informações, o proprietário da casa disse à PM ser amigo da vítima e que horas antes ele havia lhe chamado para ir a uma festa no município, mas se recusou a ir e ficou em casa.

Durante a madrugada, a testemunha relatou que escutou alguém batendo na porta e gritando por socorro. Ele reconheceu a voz e ao abrir a porta, se deparou com o amigo caído na área em meio a uma poça de sangue.

Aos policiais, a vítima não souber relatar quem teria lhe desferido os golpes de faca e nem o local que teria ocorrido a agressão. A Polícia realizou buscas pelas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes (RO), onde o crime está sendo investigado.