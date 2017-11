Homem é executado com mais 10 tiros em campo de futebol

Dois criminosos mataram um homem de 29 anos com mais de 10 tiros na noite deste domingo (26) em Santa Rosa, distrito a cerca de 35 quilômetros do Município de Vale do Paraíso, na região de Ouro Preto do Oeste. Os assassinos ainda passaram com uma picape Fiat Strada por cima do corpo da vítima, Claudiney Braz da Silva, na hora da fuga.

O crime ocorreu em um campo de futebol, onde acontecia uma festa com torneio esportivo desde a noite do último sábado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu uma ligação do Hospital Municipal de Vale do Paraíso informando sobre o homicídio. A vítima não estava com documentos, mas foi identificada por um tio.

Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que os dois homens que mataram Claudiney residem na mesma linha da vítima.

Os militares acionaram a Perícia Técnica em Ji-Paraná e como os peritos não puderam se deslocar até Santa Rosa, o corpo foi liberado para a família em Ouro Preto do Oeste. Apesar de um homem ter se identificado como tio da vítima, ele não portava nenhum documento.