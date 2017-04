Um homem de 35 anos foi preso por transportar carvão de forma ilegal em Ariquemes (RO), a 200 quilômetros de Porto Velho. A prisão ocorreu na BR-364, durante uma abordagem de rotina na noite de sexta (31).

Na verificação do veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou a carga de carvão vegetal e solicitou a documentação. No entanto o condutor não apresentou as licenças para o transporte.