Publicidade



Após denúncias, um homem de 56 anos foi preso em Espigão do Oeste (RO) por suspeita de tráfico de drogas. A prisão o correu na noite da última sexta-feira (10). Além de drogas, na residência do suspeito foram encontrados diversos objetos furtados e várias munições de variados calibres.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após receber diversas denúncias informando que o suspeito utilizava a própria residência para comércio de entorpecentes, a Seção de Inteligência passou a investigar o suspeito. Depois de algum tempo monitorando o local e flagrar diversos usuários de drogas saindo da residência com entorpecentes, os policiais decidiram fazer uma abordagem no local.

No interior da casa foram encontradas algumas porções de maconha e crack, várias munições intactas de diversos calibres de arma de fogo. Também foram localizadas algumas cápsulas e cartuchos deflagrados, além de tubos de pólvora, chumbo e espoletas utilizados para recargar munições.

Os policiais encontraram ainda no local, uma caixa com seis celulares de cores e marcas variadas, várias objetos de origem de furtos, entre eles bombas de poço, HD externo, correntes aparentando ser ouro, relógio, furadeira, serra circular e uma bicicleta. Após a abordagem, o suspeito e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Civil, onde foram apresentados ao delegado de plantão.