Um homem de 26 anos foi preso suspeito de enforcar a própria irmã e tentar agredir a mãe com socos. O caso ocorreu na tarde deste sábado (18), no Bairro Cidade Nova, em Porto Velho. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas contaram à polícia que o suspeito chegou em casa embriagado e agressivo. A mãe tentou acalmar o filho e só não foi agredida por ele porque a filha interferiu. Depois defender a mãe, a garota acabou sendo agredida pelo suspeito.

Conforme o registro policial, as vítimas, mãe e irmã do suspeito, relataram à PM que o homem chegou em casa, por volta das 12h, embriagado e com comportamento agressivo. Elas disseram ainda que o suspeito quebrou vários objetos da casa.

Vendo a situação do filho, a mãe do suspeito pediu para que ele se acalmasse e, no mesmo momento, ele tentou agredi-la com socos.

Conforme o relato, a agressão só não aconteceu porque a irmã dele entrou na frente para defender a mãe. Na ocasião, o suspeito começou a enforcar o pescoço da própria irmã. Para se defender, a irmã acabou mordendo o braço esquerdo do homem. Quando ela conseguiu se soltar, ele desferiu vários socos e chutes e ainda a empurrou contra a parede, vindo causar lesões no braço e na perna.

As vítimas pediram ajuda aos vizinhos para que chamassem a polícia. Um outro irmão do suspeito chegou ao local e defendeu a mãe e a irmã. As vítimas disseram que não é a primeira vez que as agressões acontecem.

Mesmo com a chegada da guarnição, o suspeito manteve-se agressivo e ameaçava a todo tempo as vítimas. Ele foi preso e levado para a Central de Polícia.

Fonte: G1