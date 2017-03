Publicidade





Um homem de 30 anos foi preso suspeito de furtar um aro 14 com pneu na manhã deste sábado (18), no Bairro São Cristóvão, em Porto Velho. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto por populares furtando o objeto que estava na carroceria de um veículo. Logo após o furto, a vítima saiu em busca do suspeito, que ao perceber que estava sendo seguido pulou o muro e entrou dentro de uma residência. Ele acabou detido no imóvel após a chegada da Polícia Militar (PM).

Conforme o registro policial, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de furto. No local, a vítima informou à PM que populares viram o suspeito subtraindo um objeto que estava na carroceria de seu veículo e sair pela Rua Dom Pedro II.

A vítima ainda relatou que, após ser informado do furto, saiu em busca do suspeito. O homem percebeu que estava sendo seguido pela vítima, abandonou o pneu e pulou o muro de uma residência.

Com a chegada dos policiais no endereço indicado, o dono da casa informou não conhecer e nem ter autorizado a entrada do homem em sua casa. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade.

Fonte: G1