Um micro-ônibus de uma empresa de turismo invadiu o quintal de uma casa na última quinta-feira (23), em Jaru (RO), município a 290 quilômetros de Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista esqueceu de puxar o freio de mão. Sem ter o dispositivo acionado, o veículo desceu pela rua, colidiu contra dois postes de energia elétrica e parou dentro de uma residência.

Segundo a PM, o motorista realizou uma limpeza no interior do veículo e entrou na casa onde mora para lavar as mãos. Pouco tempo depois, o homem escutou um forte barulho vindo da rua e ao verificar o que teria ocorrido, se deparou com o micro-ônibus dentro do imóvel, no final da rua.

A moradora da casa relatou aos policiais que dormia junto com o filho e, quando ouviu o barulho, acreditou que fosse uma árvore caída e ao ir à porta da casa avistou o veículo.

Um guincho foi solicitado pelo motorista e após algumas horas, o micro-ônibus foi retirado do local. Servidores da Eletrobras Distribuição Rondônia compareceram ao endereço e realizaram os reparos nos postes de energia elétrica.