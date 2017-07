Publicidade

iiA vítima foi até a UNISP de Espigão do Oeste, registrar um boletim de ocorrência em desfavor de seu ex-companheiro, que segunda ela vinha lhe violentando sexualmente a alguns dias.

Segundo consta no boletim, a vítima estava em processo de separação, contudo ainda estavam na mesma casa, ela dormia no quarto e ele na sala, na noite do último dia 18/07 ela conta que teria tomado remédio controlado antes de dormir e que por conta da medicação fica com sua capacidade reduzida, assim aproveitando-se da situação, o homem à estuprou enquanto ela dormia.

Não satisfeito, na manhã do dia seguinte, ele voltou a estuprar a mulher, e por volta das 12h teria voltado para casa dizendo que foi terminar o serviço, ou seja estupra-la novamente, contudo a vítima risistiu e o homem ficou esfregando a genitália nas nadegas da mulher, o indivíduo ainda se masturbou usando roupas íntimas da ex-companheira.

Quando o homem, saiu da residência, a vítima procurou sua irmã para buscar conselhos de como deveria agir diante da situação, sabendo do fato, o homem ameaçou de morte a mulher e toda sua família, dizendo que conhecia matadores de aluguel para fazer o serviço.

Após investigação da Policia Civil, o homem foi localizado e preso e se encontra à disposição da justiça.

A mulher faz tratamento no CAPS desde de 2011 e tem sua capacidade mental reduzida, segundo relatado pela irmã e comprovado por laudo médico.