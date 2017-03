Publicidade



Um homem levou um tiro no braço por não conseguir tirar a aliança e entregar ao ladrão durante um assalto. O roubo aconteceu nesta sexta-feira (24) em Ariquemes (RO), na região do Vale do Jamari. Sem se identificar, a vítima descreveu ao G1 como ocorreu o crime.

Segundo ele, o assaltante chegou a pé e armado na casa localizada no Setor 6, pediu joias e inclusive, a aliança da vítima. O rapaz por sua vez não conseguiu tirar a aliança de imediato e o suspeito não compreendia a dificuldade da vítima em tirá-lo do dedo.

“Ele pediu o ouro, eu fui tentar arrancar a aliança e não saiu. Ele pediu três vezes. Eu falei ‘cara deixa eu passar um sabão para tirar porque ela não sai fácil’ e ele mandou eu me virar”, relata.

O jovem de 26 anos conta que estava deitado no chão e sem olhar para o suspeito, quando o ladrão atirou como forma de vingança por não conseguir levar a joia, levando a carteira com documentos e dinheiro do rapaz, além da moto e computador da dona da casa onde ele trabalhava instalando equipamentos de segurança eletrônica.

O rapaz foi atingido pelo tiro de raspão, causando ferimentos leves. Após realizar exames em uma unidade de saúde, ele foi liberado. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, que investigará o crime.

Fonte: G1