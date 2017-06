Publicidade

Na noite de ontem (13) um homem adentrou no quartel da Polícia Militar de Espigão do Oeste, onde relatou que estava em seu veículo juntamente com sua namorada quando ao se aproximar de sua residência, percebeu movimento estranho de dois homens, em sentado em uma motocicleta Bros de cor preta e outro próximo ao portão da sua casa.

Por achar a situação anormal, a vítima seguiu em frente, quando percebeu que o homem que estava em frente ao portão subiu na garupa da motocicleta e saíram em perseguição a vítima. Ao se aproximar do veículo passou a deferir vários disparos com arma de fogo em direção ao veículo, sendo que um destes disparos atingiu a vítima na região do rosto.

Publicidade

Em fuga a vítima seguiu até o quartel no intuito de refugiar-se. Foi possível verificar que o veículo apresentava perfurações no vidro da porta do condutor, no vidro da porta do carona e outras perfurações na parte de trás do veículo.

A polícia militar solicitou a presença da ambulância que compareceu e conduziu a vítima até o HPS. Sob escolta policial, a vítima foi conduzida até o município de Cacoal para dar seguimento no tratamento médico.

Será feita perícia no veículo e nas capsulas que foram recolhidas pela polícia.