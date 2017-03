Publicidade





Dois homens foram conduzidos à delegacia depois de uma troca de tiros com a polícia durante uma abordagem na noite de quinta-feira (16) em Ji-Paraná, cidade situada a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Outros dois suspeitos, que teriam atirado contra a os policiais, conseguiram fugir para um matagal próximo.

Eles estavam em um carro e um caminhão na Linha Santa Rita. Um dos suspeitos disse que era proprietário do caminhão e que estaria levando de volta o veículo que foi, supostamente, furtado no dia anterior no Mato Grosso.

Segundo o registro policial, depois de receber uma denúncia de que quatro homens estariam no Km 5 da linha, policiais militares e civis se deslocaram até local. Ao chegarem, os policiais avistaram um caminhão e um carro de passeio parados. Quando os homens perceberam a presença dos policiais, um dos carros tentou fugir, mas foi abordado pela polícia. No caminhão estavam outros dois homens que, ao serem abordados, desembarcaram do veículo atirando contra a polícia. Os policiais revidaram os tiros, mas os dois conseguiram fugir para um matagal próximo e não foram mais localizados.

À polícia, os suspeitos disseram que iriam acompanhar o caminhão até a cidade de Rondolândia no estado do Mato Grosso. Um dos suspeitos afirmou ser o proprietário do caminhão e que o veículo teria sido furtado no MT na quarta-feira (15). O homem ainda afirmou que ele não havia registrado a ocorrência do furto, mas soube que o veículo estaria no bairro Dom Bosco em Ji-Paraná e decidiu buscá-lo.

Os suspeitos informaram à polícia o local onde, supostamente, teriam encontrado o caminhão. Segundo eles, não sabiam quem residia na casa. Eles afirmaram ter pego o caminhão e, enquanto o carro foi buscar o combustível, foram para linha Santa Rita, abasteceram o caminhão para seguirem viagem até o Mato Grosso, mas, antes disso, foram surpreendidos pelos policiais.

A polícia não encontrou nenhum registro de furto de nenhum dos veículos. Os dois suspeitos foram encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e o carro foi levado para o pátio da Ciretran, pois ninguém apresentou documentos que comprovasse a posse do veículo.

Fonte: G1