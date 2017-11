Horta orgânica é instalada em presídio para ajudar ressocializar presos em RO

“Desde quando foi instalado o Conselho da Comunidade, todos os membros têm se dedicado bastante e compreenderam que um conselho bem estruturado e com vontade de fazer a diferença pode surtir efeito na cidade. Isso é muito gratificante, pois elas têm as obrigações delas e se dedicam de forma voluntária ao conselho. O apoio da sociedade é muito importante nesse processo de ressocialização”, aponta.

De acordo com a presidente do Conselho da Comunidade, a professora Ivone Kerber, um conselho formado por pessoas bem comprometidas é uma peça fundamental na ressocialização e na construção de uma sociedade com melhores perspectivas.

Conforme o diretor do presídio do regime semiaberto, Fabrício Pittelkow, o projeto foi um divisor de águas na unidade, com significativa melhora no comportamento dos reeducandos e no ambiente de trabalho para os profissionais que prestam serviços no local.

“Antes do projeto, tinha-se um aglomerado de apenados ociosos, com isso ocorriam muitas fugas e várias ocorrências administrativas. Era um ambiente muito ruim de trabalhar”, revela.