Hospital de Câncer feito com doações de voluntários é inaugurado em RO

Somente de equipamentos médicos, cerca de R$ 30 milhões serão investidos no novo Hospital do Câncer.

Já Williames Pimentel, secretário de saúde de Rondônia, afirmou que o governo de Rondônia há anos mantém um convênio com o Hospital do Câncer para ajudar no tratamento dos pacientes. Segundo ele, R$ 150 milhões já foram investidos pelo estado para o funcionamento dos trabalho no Hospital de Base, onde estava ocorrendo os atendimentos de pacientes com câncer.

Origem do hospital

O Hospital de Câncer da Amazônia surgiu devido ao grande fluxo de pacientes rondonienses com câncer, que saíam de Rondônia até o Hospital do Câncer de Barretos (SP) para se tratarem.

Enquanto a obra não ficava pronta, o Hospital de Base (HB) de Porto Velho foi escolhido provisoriamente para receber os pacientes.

Cerca de 170 funcionários eram responsáveis no HB para cumprir a meta de 500 atendimentos ao dia, entre consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos.

Já o médico Jean Negreiros, diretor executivo do hospital, diz que cerca de 800 atendimentos por dia estavam sendo feitos no Hospital de Base. Com a inauguração da sede própria, esse número tende a dobrar.