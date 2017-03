Publicidade



O Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio Libanês iniciou na quarta-feira (22), em Porto Velho o Programa de Institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), que é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) e secretarias municipais de saúde.

O projeto contempla quatro pós-graduações em Gestão de Segurança no Cuidado ao Paciente; Gestão da Vigilância Sanitária; Vigilância em Saúde e Gestão de Emergências em Saúde Pública. O curso é voltado para profissionais formados na área da saúde. A abertura dos cursos foi realizada no auditório do Ministério Público do Estaduo de Rondônia (MP-RO).

De acordo com a Gestora de Aprendizagem do Sírio Libanês, Ana Júlia, cerca de 300 profissionais da área da saúde de todo o estado se inscreveram, mas somente 140 foram selecionados e farão a pós gratuitamente.

“O curso está sendo realizado em 39 cidades do país. Os alunos selecionados são profissionais formados que atuam na área da saúde, municipal e estadual. O curso vai até novembro e serão realizados 10 encontros, no final, eles vão se especializar em várias áreas”, explicou Ana.

Fonte: G1