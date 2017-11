Hospital oncológico de Cacoal oferece atendimentos preventivos aos homens

“Todos os resultados dos exames serão entregues aos pacientes posteriormente e, caso seja necessário, todos os exames e atendimentos complementares serão oferecidos pelo hospital de forma gratuita. Valorizamos essas ações preventivas, pois com isso o diagnóstico acontece de forma precoce e as chances de cura são maiores”, destacou Claudemir.

“Eu devia ter feito esse exame mais cedo, mas devido o machismo, o preconceito, acabei relaxando e adiando. No entanto, quando fiquei sabendo dessa ação do hospital resolvi aproveitar e vir fazer os exames, já que no particular é tão caro”, disse o agricultor.