Hospital Regional de Cacoal apresenta avanços a partir do Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos

Desde que foi selecionado pelo Ministério da Saúde para implementar o Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos brasileiros, o Hospital Regional de Cacoal tem recebido, mensalmente, a visita de técnicos do hospital alemão Oswaldo Cruz, que há oito meses coordenaM o projeto no município, com o objetivo de contribuir para a qualidade e segurança nos diversos níveis de gestão e assistência hospitalar, tendo sempre o paciente como prioridade.

De acordo com a enfermeira Elis Regina, responsável pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), voltado para o treinamento e capacitação dos funcionário, desde o início da parceria, o HRC já tem apresentado avanços significativos.

“Além de conseguir apontar os pontos que precisam ser melhorados dentro do Hospital Regional, eles nos apoiam com recursos técnicos e materiais para que consigamos implantar as soluções”, diz.

O Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos preconiza a segurança do paciente, mas também promove a melhoria na organização do trabalho assistencial. Segundo Elis Regina, no HRC já houve avanços na farmácia, garantindo mais segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, a higienização do Hospital Regional está sendo feita de forma mais adequada, a comunicação entre os profissionais de saúde está mais eficiente e a identificação dos pacientes passou a ser padronizada, seguindo todas as normas do Ministério da Saúde.

“A atuação da equipe do Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos tem sido muito eficaz. Diversos treinamentos são realizados, envolvendo todos os servidores e isso é muito bom pois além de agregar mais conhecimento, promove a interação entre servidores de todos os setores”, aponta Elis.

Recentemente, o Hospital Regional de Cacoal recebeu simuladores de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Todos os servidores do HRC, desde a equipe de limpeza, setor administrativo, médicos, enfermeiros passaram pelo treinamento. “Hoje nós temos mais de 600 servidores preparados para fazer uma reanimação cardiopulmonar”, concluiu a responsável pelo Núcleo de Educação Permanente.