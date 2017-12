Hospital Regional de Cacoal lança os editais para os programas de residência médica

A Comissão de Residência Médica do Hospital Regional de Cacoal (HRC) e a Comissão de Residência Multiprofissional lançaram edital para selecionar candidatos às vagas no Programa de Residência Médica do HRC e Programa de Residência em Área Profissional da Saúde (Odontologia) em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais. As vagas são para Residência em Cirurgia Geral (2), Clínica Médica (4), Pediatria (4) e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais (1).

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Residências na sala da Gerência de Ensino e Pesquisa, anexo ao Auditório do Hospital Regional de Cacoal ou pela internet através do e-mail srm.hrc@gmail.com, no período de 02/01/2018 à 30/01/208. Para a Residência Médica o valor da inscrição é de R$ 350,00 e todos os residentes terão direito a receber bolsa trabalho mensal no valor de R$ 3.330,43. As provas serão aplicadas no dia 04/02/2018, e o período letivo começa em 01/03/2018.

A ficha de inscrição, lista de documentos necessários, bibliografia para a prova escrita e demais informações se encontram no edital de seleção (acesse aqui). Para mais informações, os candidatos podem procurar a Secretaria de Residências na sala da Gerência de Ensino e Pesquisa do HRC, situada à Avenida Malaquita, 3581- Bairro Josino Brito, Cacoal – RO, ou pelo telefone: (69) 3441-9977.

Desde que foi iniciado o programa de Residência Médica no Hospital Regional de Cacoal, a população tem sido beneficiada com a formação de novos especialistas todo ano. Segundo Flávio Pierette Ferrari, coordenador da Residência Médica em Pediatria, o principal benefício do programa de residência é suprir a falta de especialistas. “Cerca de 60 a 70% dos especialistas formados permanecem no local onde se especializaram”, afirma. Ele conta que três ex-residentes de Pediatria trabalham atualmente no HRC e outros três que passaram no último concurso serão chamados assim que terminarem a residência. O Dr. Pierette também comenta a vantagem para a comunidade. “Melhora o atendimento dentro do hospital porque já coloca os residentes trabalhando em tempo integral e consequentemente também aumenta o número de atendimentos”, completa.

