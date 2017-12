Hospital Regional de Cacoal recebe equipamentos para UTI neonatal

O Hospital Regional de Cacoal (HRC) recebeu no dia 15 passado equipamentos médicos para a UTI Neonatal que está em processo de implantação na unidade.

Segundo Isabel Maria de Lima, diretora do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, a implantação do serviço passa por adequações, reformas e construção na área física do hospital. “O projeto conta também com a construção da maternidade de alto risco, bem como a contratação de profissionais especializados para o atendimento”, destaca Isabel.

O secretário de Saúde de Rondônia, Williames Pimentel, destacou a importância e os avanços da saúde de Rondônia, com a descentralização dos serviços e atendimentos. “O que antes só tinha na capital Porto Velho agora temos no interior de Rondônia. Cacoal se tornou uma referência e oferece tratamentos e serviços dos mais variados. A entrega destes equipamentos e a implantação da UTI Neonatal e da maternidade de alto risco são exemplos deste trabalho. Equipamentos dessa complexidade que instalados em Cacoal, passam a atender toda a região, descentralizando os serviços de saúde em Rondônia e impedindo que muitas vidas se percam no trajeto para Porto Velho”.

Atualmente, cerca de quatro mil gestantes são atendidas por ano no Hospital de Base de Porto Velho com gravidez de alto risco. Com a maternidade de alto risco em Cacoal esse número cairá e muitas mulheres não precisarão se deslocar até Porto Velho para partos de risco.

Também foram entregues equipamentos e materiais que serão usados nas unidades de atenção básica de Cacoal e outros municípios da região, além de carros novos para nove municípios. Os carros foram comprados com recurso federal e são uma premiação para esses municípios que atingiram a meta em Vigilância Sanitária.

O Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro) também foi contemplado, através de emenda parlamentar do deputado federal Nilton Capixaba, com a compra de aparelhos de ar-condicionado, climatizando todas as enfermarias do pronto-socorro. Os equipamento da UTI também são de demanda do deputado.

