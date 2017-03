Publicidade



A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia(Idaron) apreendeu cerca de 260 doses de vacinas de aftosa e bruceloso que estavam armazenadass de maneira irregular em um estabelecimento comercial de Vilhena (RO), no Cone Sul. O órgão estava realizando fiscalização de rotina, nesta semana, quando encontrou no local o lote acumulado dentro de uma câmara fria desligada.

Conforme o fiscal Ricardo Alves Shui, que participou da ação, a temperatura ambiente da câmera fria era de 18ºC, quando deveria estar entre 2°C a 8°C. “Se o produtor comprasse essas vacinas, elas não teriam nenhum efeito de imunização. Traria prejuízo para o produtor e risco para todo o estado, pois a maioria da vacina recolhida era contra a febre aftosa”, afirmou Shui.

Além de doses de vacinas contra a febre aftosa,vários frascos de vacinas contra a brucelose foram encontradas na câmara fria pela Idaron.

O lote recolhido foi levado para o pátio da unidade do Idaron no município e será incinerado nos próximos dias. O dono do estabelecimento comercial não foi multado, pois segundo o órgão, “o ato de recolher a mercadoria em si, já gera malefícios para o empresário”.

Fonte: G1