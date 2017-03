Publicidade



Uma agricultora de 74 anos morreu afogada na tarde da última quarta-feira (22) ao cair em uma represa localizada no sítio onde morava, na zona rural de Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava pescando no local, quando por motivos ainda desconhecidos acabou caindo na água e se afogou.

Conforme a PM, o esposo da vítima relatou que os dois estavam pescando na repesa, quando, no fim da tarde, ele chamou a esposa para ir embora. Entretanto, ela disse que ficaria mais um tempo no local e pediu para que o marido fosse colher algumas frutas para trazer para a cidade nesta quinta-feira (23).

Após atender o pedido da esposa e preocupado com a demora da companheira em retornar para casa, o homem voltou até a represa e, quando chegou ao local, encontrou apenas a vara de pesca na beira da água.

Desesperado com o sumiço da esposa, o homem pediu ajuda ao caseiro, que mergulhou na água e encontrou o corpo da idosa no fundo da represa. Após localizar o corpo, a PM foi comunicada e enviou uma guarnição para o local para o registro da ocorrência.

A Perícia Criminal também foi acionada e realizou os trabalhos que devem apontar as reais causas da morte. EM seguida, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Fonte: G1