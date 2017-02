Uma idosa de 70 anos sofreu traumatismo craniano após ser atropelada por uma motociclista na tarde da última sexta-feira (24) na Avenida Tancredo Neves, região central de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tentava atravessar a via e não percebeu a motoneta se aproximando.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados a comparecer na avenida, pois teria ocorrido um acidente de trânsito e ao chegar no local se depararam com a idosa e a motociclista caídas no chão.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi solicitado para prestar os primeiros socorros às vítimas e durante o socorro constatou que a idosa havia sofrido um traumatismo craniano. A motociclista apresentava escoriações leves pelo corpo.

Após serem socorridas, as duas vítimas foram encaminhadas até o Hospital Regional de Ariquemes para receberem atendimento médico. Testemunhas relataram a PM que a moto seguia pela via sentido à Avenida Tababuã, quando a idosa iniciou a travessia e a motociclista não conseguiu frear a tempo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.