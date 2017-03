Publicidade



Na última sexta-feira(10/03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 197 da Br 364, sentido Decrescente, cumpriu o mandado de prisão em desfavor do passageiro idoso de 70 anos.

Segundo o relato da ocorrência, por volta das 18 horas, os policiais abordaram e efetuaram a verificação dos passageiros do ônibus interestadual, sendo constatado um mandato de prisão preventivo, em aberto, expedido em 09/01/2015, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 5° Vara Criminal , em Alta Floresta, acusado de estupro de vulnerável.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciaria local. ESTUPRO DE VULNERÁVEL Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (LEI 12.015 DE 2009).